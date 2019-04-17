新北市長侯友宜17日首次到議會市政報告，以安居樂業四大主軸擘劃四年願景，不過議員卻對侯友宜在這次總統支持誰相當有興趣，侯友宜說，只要對新北市有貢獻，願意為新北市做事，他就支持誰。

無黨籍新北市議員蘇泓欽在今日議員質詢拔得頭籌，他說，前市長朱立倫任內在新北三鶯地區做了很多實實在在地建設，也在他最艱困時對他雪中送炭，他相當感恩，也在三鶯地區立了多項看板支持朱立倫。

蘇泓欽說，朱立倫從桃園提拔侯友宜市長當警察局長並到新北當副市長，5年前甚至陪同侯辦理回復黨籍受到不少罵名， 但卻從來沒看到侯友宜表態支持朱立倫，讓他相當難過。

蘇泓欽認為，沒有朱立倫就沒有今日的侯友宜，認為侯友宜是講義氣的漢子，要求侯友宜表態。

侯友宜說，朱立倫需要的是新北市民的支持，而非需要他的支持，自己態度很簡單就是把新北市政做好，這樣一來去支持誰才有意義。

民進黨籍議員張志豪則持不同立場，認為朱立倫政策執行不利，要他「朱規侯不隨」，才能為新北開創新局，張志豪也要侯友宜表態到底支持朱立倫還是郭台銘，會不會被郭台銘總部設在土城，就逼侯支持郭？

侯友宜說，曾對新北市有貢獻的他都感謝，有對新北市做事就挺，其他「多講的（台語）」。

(中時 )