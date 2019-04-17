法國知名歷史文化景點、世界文化遺產巴黎聖母院大教堂15日傍晚發生大火，雖然主體結構仍保存下，但尖塔與屋頂遭大火損毀，整體建築亟需修復。正值全球各地準備捐款重建，中國大陸詐騙集團卻對此動上歪腦筋，假冒聖母院發簡訊宣稱，只要捐1000歐元，就可名列未來新建的紀念牆。

綜合陸媒報導，這封詐騙簡訊內容是：「你好，我是巴黎聖母院大火修繕工程負責人，因為重建預算被歐盟扣押，導致目前這座人類藝術的瑰寶無法按時涅槃重生，只要您現在捐助本院1000歐元，未來您的名字將被鐫刻于新建的紀念牆上。我們的銀行卡號是：xxxxxx，希望您對世界文明做出一份應盡的責任。」

對此，北京市公安局官方微博昨天公布上述簡訊內容，並向詐騙分子喊話：「紀念牆上有沒有你的名字我不知道，但警方的立案告知書上一定有你的名字……」，而許多大陸網民也紛紛在貼文下留言「真是夠與時俱進」、「騙子跟緊時事」、「連騙子都這麼努力追熱點」。還有網民認真測試銀行帳號可否匯款，發現已經被鎖住。

自法國總統馬克宏要發動募資重建聖母院，目前已有包括法國企業等各界湧入的捐款已超過7.5億歐元（台幣約260億元）。

(中時電子報)