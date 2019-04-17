民進黨今中常會報告「2020年第10屆區域立法委員提名初選協調退選相關事宜」；發言人周江杰今轉述，第10屆區域立法委員提名初選協調工作已於今日中午截止，立委提名初選需執行民調選區為11個選區，民調作業將自下週一(4月22日)開始執行，預計於4月30日執行完畢。

周江杰轉述，區域立委提名初選第二波協調結果，包括邱婷蔚、何博文、林秀惠、范綱祥及黃振彥等5位同志經協調退選，退選後新北市第6選區、新北市第8選區、桃園市第4選區及彰化縣第1選區形成同額競選，也一併同意停辦民意調查作業。

他說，經會後抽籤，4月22日至26日執行高雄市第8選區、新北市第2選區、雲林縣第1選區、宜蘭縣、嘉義市、台中市第1選區、新北市第3選區。4月29日當週執行台南市第1選區、屏東縣第2選區、桃園市第2選區、台南市第4選區。

卓榮泰主席會中也裁示，感謝協調小組這段時間的辛苦，更感謝這幾位同志經過協調之後，以大局為重，能夠全力支持同選區的提名候選人，黨也特別表示感謝。

卓表示，同時也希望經過協調後被提名的同志，要身負更大的責任。他也要求中央黨部民調中心用最科學、最專業、最準確的方式，讓所有選務流程都能夠依照民調結果完成提名程序，展現中央黨部民調的中立專業度。

(中時 )