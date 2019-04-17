陳姓男子身為公司主管，戀上曾姓女同事，竟要求太太讓曾女住進家裡，想讓三人同居。陳妻受不了訴請離婚後，反告曾女侵害配偶權，最後高雄地院判小三需賠償正宮20萬元，全案可再上訴。

曾女從大陸嫁來台灣十幾年，在高雄加工區電子公司當作業員，2014年和主管陳男開始交往，陳男甚至向老婆提出三人行的要求，曾女甚至威脅陳妻「不讓同居，就逼陳男和妳離婚！」，三人最後在2016年簽下「三方共同生活協議書」，開始同居生活。

豈料，三人行並非想像中簡單，在同一屋簷下，曾女和陳妻彼此都容不下對方，甚至大打出手。曾女為此受傷就醫，外遇之事也曝光，曾夫一度怒告陳男和誘，但法官認為感情疏離與外遇無關，判陳男無罪。曾夫一氣之下，也與曾女離婚。

不甘心家庭被破壞的陳妻，則暗中搜集陳男手機中的LINE通訊軟體對話，內容為陳男與曾女兩人約定合資購屋、出遊、甜言蜜語等對話訊息，向高雄地院提告，要求60萬元賠償。

法官認為，曾女的行為已逾越社交分際，強迫三人行更是誇張，判陳妻勝訴。但考量曾女名下無財產，賠償金減為20萬元，全案可上訴。

(中時 )