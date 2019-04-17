防曬乳能協助維持血管健康！擦防曬乳除了能降低皮膚老化與罹癌機率，美國研究顯示，紫外線輻射，會降低體內一氧化氮對血管舒張的影響，而擦防曬乳能隔絕紫外線，幫助血管運作正常。

據《元氣網》報導，皮膚會透過「血管舒張」來做體溫調節，當身體溫度過高時，體內一氧化氮會使血管舒張來幫助身體散熱，研究指出，紫外線輻射，會降低體內一種，能控制一氧化氮的化學物質含量，從而減少血管舒張作用。

賓夕法尼亞州立大學的研究人員，研究了紫外線輻射，對於防曬乳及汗液對一氧化碳調解血管舒張的影響，找了膚色深淺的13位受試者，一手接受紫外線照射、另一手當對照組進行3種測試，分別為未做任何保護、皮膚上有汗漬，及擦防曬乳，觀察其血管舒張狀況，

研究結果顯示，未做保護措施時，一氧化氮調節的血管舒張較少發生，而皮膚上有汗漬的情況下，血管舒張情形並未改變，而塗上防曬乳的皮膚，一氧化氮調節的血管舒張狀況不減反增，明顯對於血管運作及體溫調節有正向影響。

(中時電子報)