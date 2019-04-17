Bella爸爸表示，女兒前往就醫時，醫師判斷為疑似疫苗接種相關症狀。（林周義攝）

立委林淑芬、台灣女人連線及Bella爸爸共同召開記者會，呼籲衛福部勿再上訴。（林周義攝）

國內首例循求司法途徑求償的痛痛女孩Bella日前勝訴，衛福部表示不排除進行上訴。立委林淑芬今與Bella家屬共同召開記者會時表示，研究分析僅能驗證部分事實，除非結果是「真理」，否則不該堅決認定不良反應與疫苗接種無關。Bella爸爸也在現場落淚，感慨自己身為弱勢百姓，找不到任何單位協助，呼籲衛福部停止上訴、外界停止二度傷害。

16歲的Bella，兩年前接種第二劑HPV疫苗後，全身多處關節疼痛，醫師認定為疑似疫苗接種的不良反應。症狀最嚴重時，Bella一天需吃上9顆類固醇，造成月亮臉，不敢拍照，也不願與友人外出。原熱愛運動的她，無法爬山、參與田徑運動，出席重大活動前也需服用止痛藥。

不忍心女兒受苦，Bella爸爸申請預防接種受害救濟，但衛福部預防接種受害救濟審議小組認為，Bella的關節疼痛、腫脹與本身過敏性疾病「幼年型關節炎」有關，且無相關文獻報導。訴願審議委員會也以相同理由駁回其訴求，Bella爸爸因此提出行政訴訟，最終勝訴，衛福部不排除再上訴。

Bella爸爸淚訴，身為弱勢百姓，找不到任何單位協助，所幸在北醫大醫療暨生物科技法律研究所副教授何建志的幫助下找出美國先例。何建志表示，2008年，美國曾有2名民眾接種第二劑HPV疫苗後，發生幼年型特發性關節炎。美國政府2015年私下以7萬5000美金進行與其中一名案例和解；另名案例則在2017年勝訴，法院判定其關節炎為接種疫苗所致，政府需賠償127萬美金及年金保險費用。

台灣女人連線常務理事黃淑英表示，專家以各種研究佐證疫苗的接種與幼年型特發性關節炎無關，但人體複雜，研究僅能瞎子摸象。林淑芬也痛批政府，即便疫苗安全也不能排除少數人出現不良反應，國家應責無旁貸保護施打疫苗的人，「不是擦脂抹粉說跟疫苗無關！」，政府應關心如何確保疫苗安全，而非施打率。

衛福部預防接種受害救濟審議小組諮詢醫師黃玉成表示，該小組尚未收到判決書，不排除進行上訴，一切行動需待收到判決書後做出決定。葛蘭素史克藥廠則表示，對家屬的處境感同身受，會配合案子的資料提供，不便多加評論。

(中時 )