「利器」偵破縱火案！新竹市消防局去年成功偵破4起縱火案件，除了火災調查人員及警察積極偵辦外，新竹市火災鑑定實驗室新購置的「氣相層析質譜儀」，能分析火場溶劑成分，有助研判起火原因、是否人為干涉，配合警、消調查，成功破案。

新竹市監理站去年7月發生一起火災，經火調人員現場勘查後，推測為縱火案件，將相關跡證送往火災鑑定實驗室，經分析後，確認證物含有汽油，警方以此為依據，過濾監視器，循線鎖定縱火嫌疑人，順利破案。

新竹市長林智堅表示，市府在前年編列270萬預算，汰換火災鑑定實驗室的氣相層析質譜儀，新建置的儀器能精確分析縱火溶劑成分，有助快速破案，也能提供更強證據，作為司法判決的參考。

消防局長李世恭表示，火災鑑定實驗室除了氣相層析質譜儀外，還有電氣及縱火殘跡鑑定儀器，目前該實驗室已建立市售油品及化學標準品質譜達60筆，新儀器中的質譜資料庫（Main EI MS Library）共計242466筆質譜資料，提供更準確的分析。李世恭表示，林智堅市長支持火災鑑定實驗室汰換儀器預算，也更精進火災調查及證物鑑定分析技術，對火災調查更無往不利。

(中時 )