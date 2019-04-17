真的太天兵！一名越南男子日前欲走私一條紅龍魚到澳洲，下了飛機竟天真地將活生生紅龍魚掛在脖子上，想要勇闖海關，下場當然是馬上被逮，據外媒報導，在澳洲紅龍魚交易是1,000美元（約新台幣3萬元）起跳，不過男子卻可能面臨最高21萬美元（約新台幣647萬元）罰金，得不償失。

據澳洲「廣告人報」（The Advertiser）報導，日前一名34歲越南籍男子從馬來西亞飛抵澳洲阿得雷德機場（Adelaide Airport）後，竟將裝有一尾活生生亞洲紅龍魚的袋子掛在脖子上，天真地想要通過海關，馬上遭到海關人員逮捕。

紅龍魚可說是全球最昂貴的觀賞魚之一，由於瀕臨絕種，她的交易被「瀕臨絕種野生動植物國際貿易公約」（Convention on International Trade in Endangered Species, CITES）嚴格控管，亞洲人更相信她的紅色身形能夠帶來好運和健康，身價因而水漲船高。在澳洲，一尾紅龍魚喊價是1,000美元起跳，不過在中國大陸，如果養到90公分，據傳還能賣到30萬美元（約新台幣924萬元）。

不過在澳洲，除非是合法進口，否則飼養紅龍魚是非法的，男子被捕後已在日前交保獲釋，5月將出庭。根據澳洲法律，天兵男可能最高面臨10年有期徒刑、21萬美元罰金，如果是組織犯罪，組織可能被罰105萬美元（約新台幣3,236萬元）。

而掛在他脖子上價值連城的紅龍魚也面臨被安樂死的命運。

(中時電子報)