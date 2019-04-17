華盛頓小學男子足球隊訓練扎實，球員每天要花2小時訓練頂球、踢球等基本動作。（王文吉攝）

華盛頓小學女子足球隊奪下女子U11全國總冠軍的女足隊，將代表台灣參加歐洲足球賽。（王文吉攝）

台中市私立華盛頓小學足球隊實力堅強，甫奪下女子U11全國總冠軍的女足隊，將代表台灣參加歐洲足球賽，而男足隊則獲台中市足球協會推薦，18日將啟程前往新加坡參加「JSSL 7’s Junior Football Tournament」青少年國際足球錦標賽，與16國、逾400支隊伍競逐。

由於華盛頓小學為雙語小學，具語言優勢，成軍12年的男子足球隊因而雀屏中選，獲得台中市足球協會推薦，將於18日出發前往新加坡參賽。隊長陳羿安說，平日訓練辛苦卻很值得，希望這次代表台灣出國比賽可以拿冠軍。

教練楊順帆表示，球員每天必須花2小時訓練頂球、踢球等基本動作及鍛鍊體能，雖然對孩子而言很乏味，卻可磨練耐心及抗壓力，憑著紮實訓練，才能過關斬將。家長蕭新祐說，孩子原本像是溫室裡的花朵，加入足球隊後，變得刻苦耐勞，專注力及團隊精神也更好。

校長楊麗玲說，為讓孩子在世界舞台發光發熱，兩年前就啟動前進國際計畫，在學生用心練習、家長全力支持下，該校是唯一代表台灣的私立小學足球隊，此次「JSSL 7’s」賽事共有亞洲16國、400支隊伍參賽，競爭相當激烈。

(中時 )