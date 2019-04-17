愛生態、護地球！用綠色行動，讓動物重返城市！4月22日是世界地球日，本周末（4/20-21）在台博館南門園區推出「與野共生」地球日系列活動，邀請民眾攜手建構「人與自然和諧共處」的生態城市！邀您聽音樂、看電影、逛市集、玩DIY，從生活中更瞭解生命、大自然的重要性。

今年地球日特別以「與野共生Protect Our Species」為主題，呼籲各界關注生物多樣性正瀕臨崩潰的事實，並以我們身邊常見的「蜜蜂」為代表物種，象徵「再小的生物，都具有無可取代的生態地位」，一個都不能少。

農友在小農市集現場分享友善環境產品的故事。（台博館提供）

台博館連續九年推動世界地球日系列活動，本年度活動將都市綠色廊道、城市農夫、都會鳥類新移民、獨居蜂等主題融入活動規劃，透過小農市集、NGO倡議、音樂會、DIY手作體驗、地球講堂及影展等系列活動，提供民眾對綠色城市的友善環境生活的行動方案。

活動現場邀請來自全國約50組友善生產農友和綠色商店現場設攤展售，還有10個NGO組織以體驗活動分享生物多樣性保育理念，民眾完成現場闖關集點連線活動，就有機會獲得限量「城市蜂情」紀念徽章或玻璃吸管。

「地球講堂」部分由行政院農委會林務局組長夏榮生、台灣蝙蝠學會秘書長周政翰、社大養蜂計畫發起人蔡明憲及台北鳥會講師馮雙分別介紹城市生態綠網，以及與蝙蝠、鳥及獨居蜂等城市中的野生動物和平相處的提案。

「地球電影院」播映「滅絕的最後關頭」、「獼猴王國」等野望影展精選影片，並透過專家映後座談分享有關地球環境的現況。還有「地球音樂會」透過音符傳達對環境的關懷。

台博館呼籲大眾，守護生物多樣性從生活做起，透過支持友善農產品、親近大自然、關心環境議題等，創造人與自然和諧共處的世界，以行動、決心寫下一個永續的台灣未來。

地球日限量活動禮-城市蜂情玻璃吸管。（台博館提供）

(中時電子報)