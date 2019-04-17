彰化地檢署女檢察官莊珂惠，因去年偵辦妨害家庭案時，將被告黃姓女子帶往檢查室勘驗身體，除命全身赤裸、兩腿張開、搓乳，還指示女法警拍攝私處，涉及性騷擾。經法務部指示調查，台中高分檢署調查認定莊女有違失，法務部將於19日召開檢察官人事審議委員會討論莊女的懲處案，邀莊女到會說明。據了解，莊女確定會遭懲處。

莊珂惠為司法官訓練所47期結業，個性嫉惡如仇，曾在雲林地檢署服務時，因偵辦多起菜脯添加物案件，被封為「菜脯公主」，去年初更因一起妨害性自主案件被告聲押案，當庭槓上法官，差點被法辦，引發彰化院檢互槓風波。

莊珂惠遭投訴去年偵辦妨害家庭案時，為採集證據，將被告黃姓女子帶往檢查室勘驗身體，除命全身赤裸、兩腿張開、搓乳，還指示女法警拍攝私處，涉及性騷擾。雖彰化地檢署強調是依法勘驗，經開會決議不予受理性騷案；但法務部長蔡清祥指示高檢署展開調查。

高檢署責成台中高分檢調查，認定莊雖未涉性騷擾，但現場無錄影錄音、專業人員在場、未告知黃女、沒有急迫性與妥適性，顯有疏失；另高分檢查出莊女在偵辦越南籍阮姓女子涉詐騙案，辱罵「妳以為台灣人好騙、台灣男人好搞」，還以卷宗摔桌，認定莊確有不當言詞。

台中高分檢認定莊珂惠這2案有違失，責由彰化地檢署依法官法規定，召開職務評定委員會，據悉，彰檢認莊違失情節重大，建議懲處，法務部已收到彰檢報告，19日開檢審會審議莊女懲處案。據悉，法務部確定將懲處莊女。

(中時 )