萬能科大極光國際競賽培訓中心揭牌 16:132019/04/17 中時 呂筱蟬 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 萬能科大極光國際競賽培訓中心揭牌。（呂筱蟬攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 萬能科技大學觀光餐旅暨管理學院為培養國際技能競賽選手，設置「極光國際競賽培訓中心」17日揭牌，期許在產學企業合作推動下，並透過專業師資系統性培訓，培養更多具高度專業人才，提升選手競爭力，成為國家級技職之光。 萬能科大校長莊暢表示，成立中心主要目的建立產官學平台，增加學生專業能力，與產業界密切配合，也聘請業界教師，採取1對1師徒制等方式學習，學生擴展能力及視野，在大四時也能到企業實習，甚至是海外實習，培訓最優秀國際等級的專業人才，朝立足台灣、進軍國際的目標努力。 (中時 ) #國際 #培訓 #中心 #競賽 #萬能 也許您會感興趣 推薦閱讀 陸偶像選秀漸冷 練習生參差不齊 04:092019/04/13 台江文化中心風光開幕 先進實驗性劇場受矚目 21:022019/04/13 福衛7號14日太空中心出發 預計6月發射 13:102019/04/14 櫃買業績發表 2大壓軸上陣 04:102019/04/15 振維、達威 4/16起預收款券 18:242019/04/15 美批准5億美元對台軍售 提供F-16培訓與後勤 07:282019/04/16 五股市民活動中心啟用 藍白貨櫃造型吸睛 12:162019/04/16 美台商會歡迎美售台F16及配套培訓項目 17:032019/04/16 托嬰中心集體虐嬰 評鑑竟甲等 04:102019/04/17 里活動中心只蓋毛胚屋 市議員爭取充實設備 14:192019/04/17 生活熱門新聞 降血壓藥別碰這水果！副作用驚人 - 生活 虎尾火葬場周休兩天 擬周日不停爐 - 生活 - 中時 偷吃5徵兆！這兩處最容易露餡 - 生活 調解破局 長榮空服員周五決定是否啟動罷工投票 - 生活 - 中時 對抗失智症有辦法？ 專家有新發現 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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