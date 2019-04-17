萬能科技大學觀光餐旅暨管理學院為培養國際技能競賽選手，設置「極光國際競賽培訓中心」17日揭牌，期許在產學企業合作推動下，並透過專業師資系統性培訓，培養更多具高度專業人才，提升選手競爭力，成為國家級技職之光。

萬能科大校長莊暢表示，成立中心主要目的建立產官學平台，增加學生專業能力，與產業界密切配合，也聘請業界教師，採取1對1師徒制等方式學習，學生擴展能力及視野，在大四時也能到企業實習，甚至是海外實習，培訓最優秀國際等級的專業人才，朝立足台灣、進軍國際的目標努力。

(中時 )