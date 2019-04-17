郭台銘（右起）向黨主席吳敦義行舉手禮感謝頒贈榮譽狀。(陳怡誠攝)

郭董（中）行舉手禮向媒體致意，並表明會挑選合適時間與媒體說明初選看法。(陳怡誠攝)

郭台銘致詞時表示，自己是50年的黨員，很高興接受由黨頒給我的榮譽狀，自己要重申，不管將來是個企業家，或是還有其它的可能性，「和平、安定、經濟、未來」這八個字，就是他信仰的價值。

他指出，身為黨員，要和黨主席、黨中央一起找回三樣東西，第一、找回中國國民黨的黨魂；第二、找回當國民黨人的榮譽；第三、找回國民黨失去的年輕人。

他有三點建議：首先，當黨員、中常委，是責任也是擔當，不是來發財的；其次，人民的利益永遠大於黨的利益，第三，必須能創造讓年輕人有希望的環境。

他指出，今天沒有召開初選制度會議，講話比較直接一點。他認為必須建立黨的初選制度，推出怎樣的候選人，能公開又接地氣的初選制度，建立將來的典範，「我願意參加初選，不願意接受徵召，如果選上，我代表國民黨參加2020年的角逐， 如果選不上，表示我努力不夠，一定盡全力支持黨初選制度出現的候選人。」

會後郭台銘也向媒體表示，今天在孫中山、蔣中正、蔣經國肖像面前，實在不適合講不禮貌的話，這裡是很神聖的國民黨殿堂，「我找時間跟大家正式宣布，今天我是希望，敦促國民黨盡快公布黨員選舉總統辦法，能夠公正、公開、透明，接地氣的辦法，辦法訂了，我會嘗試來參加黨的初選制度，我絕對不會接受徵召。」

(中時 )