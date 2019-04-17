鴻海董事長郭台銘表態加入國民黨總統初選；民進黨中常委立委陳明文中常會後受訪表示，「我們無法想像媽祖怎麼跟她托夢，所以無法替他解夢。」

至於民進黨總統初選延到522以後，總統府秘書長陳菊勞心勞力，打完點滴後還趕來開中常會；陳明文說，臨時動議時有提議，五人小組利用這段時間要繼續進行協調工作；黨主席卓榮泰說，這週重點會集中立委協調，告一段落後，五人小組會繼續啟動，他知道基層支持民進黨選民非常焦慮，會負起這個責任。

陳明文說，陳菊會中坐他旁邊，因為有點感冒剛打完點滴，最近菊姐真的很辛苦。除了最近面臨到兩位總統協調工作，還有其他工作，真的很累。

關於郭台銘參選及民進黨總統初選民調一事；民進黨新聞部主任丁允恭表示，如果國民黨已經正式提名人選，民進黨在做總統初選民調時，會把對手放入民調中，一定會用對比式民調，這是按照黨民調辦法規定。民調就是立委執行完畢後。至於會在522加7天後啟動？丁允恭說，還要經中常會討論。

至於郭台銘參選，丁允恭說，尊重所有人參選的權利，但相信民進黨才能推出最能守護國家、促進台灣發展的人選。

陳明文被問到，郭台銘參選是否會影響民進黨佈局時表示，郭台銘要選確實讓很多台灣人民跌破眼鏡，事業做那麼成功，是否還要插足政治，過去郭都扮演金主角色，支持國民黨的候選人獲釋幫忙國民黨，這次代表國民黨出來選，角色互換後，很多人跟他關係調整要一段時間。

他強調，不管是郭還是韓，我們都不擔心，支持統一路線才會環繞在國民黨，民進黨和國民黨完全不一樣。

(中時 )