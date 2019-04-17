台南市政會議17日通過107年度總決算，歲入歲出賸餘52億4955萬8702元。市府主計處長陳淑姿表示，歲入歲出平衡是厲行開源節流的結果。其中，歲出減少主要是補助或委辦計畫節餘、按業務需要減支、營繕工程及財物採購結餘、人事費節餘及各項業務撙節支出所致。

陳淑姿說，107年度總預算歲入歲出均為848億5708萬7000元，執行結果，歲入決算數854億110萬3920元，達預算數100.64％；歲出決算數801億5154萬5218元，達預算數94.45％，歲入歲出賸餘52億4955萬8702元。

其中，歲入部分，較預算增加5.44億元；歲出部分較預算減少47.06億元。歲出減少主要是補助或委辦計畫節餘12.99億元、按業務需要而減少支付12.76億元、營繕工程及財物採購結餘7.05億元、收支併列預算收入未達而減支5.49億元、實際進用員額較少等人事費節餘4.27億元、各項業務撙節支出3.02億元等所致。

市府財政稅務局長陳柏誠也說，107年度決算賸餘為52億餘元，除節省開銷以外，收入面主要是來自稅收及規費增加。其中，稅收增加主要是土增稅增加7.3億元，契稅增加2.79億元，中央統籌分配稅因所得稅、貨物稅及營業稅均較預估增加，以致於普通統籌分配稅增加11.92億元。

至於規費收入方面，受惠於房地市場交易增加，地政相關規費收入也較預算增加約1.43億元。全年執行結果，確實達成年度預算「零舉債」目標。

(中時 )