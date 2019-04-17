東上海航空全新波音787－9客機。圖：上航提供

東方航空旗下的上海航空6月8日起將使用波音787－9機型執行臺北松山-上海浦東FM802／801的往返航班，每週一、二、四、六共四個航班均由該機型執飛。目前東航、上航提供臺北松山-上海虹橋、臺北松山-上海浦東、臺北桃園-上海浦東三條航線，每週提供33班往返於臺北與上海的服務。

自開通臺北-上海航線以來，兩岸市場培養了一批穩定的商務和休閒旅客的需求，2017年桃園-浦東航線MU5008／5007航班升級為波音777-300ER飛行，升級後的航班服務廣受旅客好評，今年再度應市場需求決定使用波音787-9客機執飛部分航線，以滿足旅客需求，也展示了東航對臺灣市場高度重視與佈局航線的信心。

東上航波音787-9運用了全新的三艙佈局，設置了30個公務艙（其中4個是豪華公務艙）、28個超級經濟艙、227個經濟艙，共285個座位。新的旅客服務系統創新集成了全球航空領域最新科技運用，全艙採用了大量客戶化新概念設計，“包廂式商務艙”“空中會客廳”等諸多“亮點”屬世界首創或業界首次應用。東航上航波音787-9飛機也因此成為全球同類機型中極具鮮明特點的服務平臺，將為東航加速國際化發展、提供“世界一流”航空出行服務，續寫更精彩的篇章。

此次787-9飛機雲逸公務艙採用了1-2-1佈局， 每位乘客都可以直接由走廊直接進入各自的包廂座位。在有需求時，中間兩個座椅可變成支持四個人交流的“社交區域”。每個旅客位置都帶兩扇可移動滑門，關閉後可形成旅客獨立的私密包廂空間 。

與豪華公務艙座椅相同 ，其餘公務艙座椅也採用了1-2-1的佈局，方便旅客直接進出走道。 26個公務艙座椅均是全平躺座椅，每個座椅都帶有一扇滑門，可形成獨立的私密包廂空間。

東航首次在787上推出了獨立分艙的超級經濟艙產品，選用的MIQ座椅是Rockwell Collins公司新開發的超級經濟艙座椅，座椅採用“搖籃式”的椅盤設計，座椅間距達38寸，扶手內寬度達到19寸，後靠角度達到7寸，配備了腿靠和腳蹬、4維頭枕、13寸新款高畫質螢幕、獨立的 AC＋USB電源、真皮椅套、雞尾酒台和更大面積的餐桌板，為每位旅客提供最舒適的乘坐體驗。

東航B787-9機隊提供空地互聯功能，2019年3月份之後交付及改裝的飛機可提供高流量Ku衛星資料功能，屆時通訊速度會大大增加，飛機的最大接入速度可達200Mbps，旅客空中上網需求及體驗將大大改善。

飛機設置了6種客戶化顏色的氛圍燈光，分別命名為琥珀紅、蒂凡尼藍、浪漫紫、玉蘭粉、天空藍、銀杏金。 充分體現了東航世界品位、東方魅力的品牌文化。

廚房內配備了目前最先進的廚房外掛程式設備。外觀簡潔、操作簡單易上手、計算機智慧化控制。

烤箱內置多種預置功能表可以烹製不同的菜肴；濃縮咖啡機可以提供頂級義式濃縮咖啡、卡布奇諾等多種不同的功能；飛機上同時還配備了多功能冰箱和微波爐，可以滿足空服員和旅客的多種需求。新款微波爐在787飛機全球首發。

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