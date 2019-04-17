法務部為呼應及落實聯合國反貪腐公約預防措施中所倡議的反貪腐教育工作，並使外界瞭解在推動廉潔教育向下扎根的用心與決心，在全台舉辦一系列「廉潔教育校園宣導專車系列活動」，17日會師台北，與法務部長蔡清祥相見歡，蔡清祥肯定廉政署推廣廉潔教育的用心，對於廉政的教育往下紮根，從小時候就開始，而且用最活潑的方式展現出來，配合各地的特色，大家可以感到耳目一新。

廉政署「廉潔教育校園宣導專車系列活動」，主視覺設計取其專車意象的形式，搭配具代表性的廉潔寶寶人偶，開往北部、中部、南部、東部及離島各地，並擇定8個主要活動場地停靠，且結合機關與地方政府特色，推出7位廉潔寶寶人偶在現場陪伴小朋友。

這7位廉潔寶寶人偶分別是，代表法務部廉政署「勇敢正義」的「閰小妹」、海洋委員會海洋保育署「公平環保」的小海龜「強強」、台北市政府「公正無私」的神獸「廌寶寶」、新北市政府「勤奮誠實」的蜜蜂「嗶啵」、台中市政府「熱情透明」的陽光寶寶「小風」、高雄市政府「活潑熱血」的農業精靈「高通通」及台東縣政府「清廉開放」的熱氣球「T寶」。

這7位廉潔寶寶人偶在活動現場，藉由活潑生動、寓教於樂的互動學習，讓學童們體會廉潔和誠信的重要。

(中時 )