藝人黃小柔近來大膽展現火辣Ｓ型身線，化身性感女神接下代言，她表示之前因爲代謝下降，身形逐漸『橫』向發展，原以為穿著oversize服裝遮肉，就能眼不見為淨，直到在楊丞琳演唱會上4 In love四人合體後才發現身形慘不忍睹，加上老公愛的眼神越來越少，便下定決心鏟肉，如今體重從57怒減至49，回歸少女時期才有的4字頭，讓她羞認：「老公對我可說是愛不釋手，熱情滿分」。

黃小柔一改昔日中性造型，這次穿上貼身側邊鏤空超短洋裝，火辣線條全都露，讓她笑稱：「是19年來尺度最開一次」，她表示25歲後代謝降低，油肉都堆積在腰上，導致年輕時穿的褲子一度連拉都拉不上來，褲管被大腿肉卡死，穿衣服都往Ｌ號發展，直到幫好友楊丞琳演唱會站台時後，回家看到演唱會上4 in love 合體照片，才意識到自己「變形」了，加上那陣子老公看自己的眼神，不像熱戀時那般熱情，為了重燃婚姻熱度，便決心啟動鏟肉計畫，除了飲食控制與定期運動，還會搭配CHOYeR曲易的仙女XS、魔鬼XS膠囊，提升身體代謝力。

成功瘦身的她與幾個月前模樣判若兩人，讓她興奮表示：「不敢相信終於擺脫肉肉的形象，現在請叫我女神」，與老公之間也愛火重燃，彷彿回到熱戀時光，這讓她驕傲表示有次參加閨蜜們聚餐，大家一度認不出自己，因此下定決心要繼續維持下去，保持最佳狀態。

(中時電子報)