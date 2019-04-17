鴻海集團董事長郭台銘可能參選2020總統，民進黨台南市長黃偉哲17日認為，郭台銘的霸氣、盛氣凌人在經營企業OK，但如果是擔任國家人領導人，還應該多一點肚量包容。

郭台銘16日出席2019年印太安全對話研討會時，曾飆罵民進黨立委蕭美琴，黃偉哲認為，如果郭台銘參選2020，他給予尊重，但若要做民主國家的領導人，就要有肚量，盛氣凌人、霸氣在經營企業上是OK，可如果是擔任國家人領導人，應該多一點包容，即使是在研討會上自認有不受尊重時，也應該多多包容。

黃偉哲還表示，郭台銘已強調如果要參選一定循國民黨的初選途徑，但國民黨全黨上下正瀰漫著一股徵召高雄市長韓國瑜的氣氛，對於郭可能是個阻力，將來到底是「郭韓配」還是「韓郭配」？還是兩個都不配？真的不知道。

至於對國民兩黨2020初選的紛擾，黃偉哲也說，民進黨還是應該先管好自己，期待黨內初選在5月22日後，能夠產生自己的候選人；5月22日之前，蔡、賴兩陣營也都能君子之爭，不要互相攻擊。至於國民黨方面，連登記都還沒有開始，如今又多了一位郭台銘，就「讓我們繼續看下去」。

(中時 )