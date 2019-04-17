虎尾鎮惠來火葬場是雲林縣唯一火化場，目前只有4個火化爐運作，其中一個是虎尾鎮民專屬，每逢農曆好日，等待火化者大排長龍，周末尤其熱門，但火葬場逢周日與周三都休假。縣府表示，將設法再修復2個爐具，也請虎尾鎮公所研擬周日不要停爐。

惠來火葬場設有10個爐位，目前僅4個爐具運作，其中之一是虎尾鎮民專屬，不對外開放，每個爐具1天火化上限是6具，但每爐每周都要停爐一天檢修，因此虎尾會來火葬場周三、周日放假，遇到出殯吉日就大塞車，喪家有的延期，有的運到外地火化。

縣府指出，隨著民眾生活型態改變，周末才有空返家的上班族不少，現在周六、周日不管農曆是否好日，外地親屬奔喪方便，都是出殯的好日子，但惠來火葬場逢周日放假，對火化是個大問題。

縣府表示，為解決長久以來火化吉日排隊問題，將設法補助虎尾鎮公所再修復2爐，最近修復完畢的兩爐也將進入驗收階段，希望到明年至少有8爐可用。

虎尾鎮長丁學忠表示，雲林縣民選擇火化日子仍有擇日傾向，吉日的火化量不足，若不挑日應該是很快都輪得到。

鎮長丁學忠說，周末假日的火化時程確實比較熱門，將研議讓殯葬所人員輪休、爐具也輪流檢修，不要全休全停以達到火葬場全年無休的程度。

(中時 )