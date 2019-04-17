108年全國大專射擊項目今天在桃園公西靶場登場，進行男、女10公尺空氣手槍項目，兩屆奧運國手、就讀台灣師大的余艾玟以238.4分完成四連霸。

在國內女子空氣手槍一枝獨秀的余艾玟，爭金過程沒受到太多的挑戰，不過她對預賽表現不太滿意，所幸最後決賽找到感覺，順利保住連霸霸業，結束全大運之後，要挑戰這個月22日在中國大陸北京舉辦的世界盃射擊賽，以及7月義大利拿坡里世界大學運動會，余艾玟希望一舉射下獎牌，參加過2012倫敦奧運、2016里約奧運的她，更期許再度獲得奧運參賽資格，前進明年東京奧運。

台東大學陳宣佑拿到男子10公尺空氣手槍個人金牌與團體銀牌。(中正大學提供)

男子10公尺空氣手槍個人賽則看台東大學新秀陳宣佑發揮，他在預賽繳出568分、以第4名出線，決賽他表現越來越穩，突破北市大學四年級林暐傑、何景聖夾擊，以236.2分摘下個人第一面全大運，也是生涯首面全國賽金牌，接著他再與隊友陽勤治、郭冠廷聯手，以1674分打下台東大學射擊隊成軍以來第一面團體賽銀牌。

陳宣佑過去是現代五項選手，高中才正式投入射擊訓練，升上大學後，全大運是他個人第二次在全國性比賽打進決賽，相較第一次晉級的緊張發抖、以第8名作收，今日決賽表現顯然更加篤定，締造個人新猷。

空氣手槍團體賽女子組冠軍是國立體大、總分1692分，北市大學則在男子空氣手槍團體賽以1677分奪回去年失去的冠軍。

(中時電子報)