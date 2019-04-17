針對南韓政府禁止日本福島等8縣水產品進口的事件，WTO最近作出日本敗訴判決，反觀台灣駐日大使謝長廷日前不斷主張「若禁止福島農產進口，將受WTO制裁」的說詞，台中市第七選區立委擬參選人莊子富痛批根本是在為日本護航，他質疑，謝到底是中華民國駐日代表？還是日本駐民進黨代表？

「WTO的判決徹底打臉謝長廷！」莊子富說，謝長廷日前不斷主張台灣應開放福島農產品進口，更說「若禁止福島農產進口，將違反自由貿易精神，事態嚴重時可能遭WTO制裁」，這番言論對照南韓禁止福島等8縣水產進口的判決結果，完全打臉謝長廷。

莊子富說，身為中華民國駐日大使，謝長廷應該要在日本幫台灣發聲，但他竟是遇到日本就退讓，而且退到「寸步不留」，實在搞不清楚他到底是駐日代表、還是日本駐民進黨代表。

莊子富建議謝長廷，他說，台中市大里、太平的荔枝、枇杷等水果品質一流，且絕對沒有受核災影響，呼籲謝長廷花點心思、幫台灣農民外銷農產至日本，並應該捍衛人民遠離核災食品。

(中時 )