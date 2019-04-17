新北市長侯友宜17日在議會市政報告，新北市議員林金結、周勝考質詢，認為新北市老人卡480點只能搭公車，無法像北市搭乘捷運與Youbike，侯友宜表示，評估後需要約8000萬到1億3000萬元之間，若有方法可讓長輩多出門走走，他願意配合，宣布6月1日正式老人卡正式納入搭乘捷運。

新北市議員蔡淑君也呼籲，許多優惠搭乘，只涵蓋台北捷運與新北捷運範圍，很多搭乘機場捷運的林口人都享受不到，要求新北市府也納入機捷；市府表示，會再與機捷協商。

台北市前年10月起，將敬老卡免費點數使用範圍從公車、計程車，擴大至捷運、貓纜和部分公營場館，新北市敬老卡每月自動儲值480點，但僅能用於搭公車，搭捷運、騎YouBike費用仍需另外花錢儲值，長者大感不便。

侯友宜說，捷運是很多「老大人」重要交通工具，為了長輩方便與身體健康，這是應該要做的，他也當場宣布六月一日正式上路。

交通局表示，新北市目前約有42萬9000多張敬老卡，評估新增預算將達8000萬到1億3000萬元左右。

(中時 )