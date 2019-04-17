國民黨2020總統大選黨內初選，隨著時間迫近，有意參選的黨內大老紛紛表態意願。國民黨今在中常會結束後，由黨主席吳敦義親授郭台銘榮譽狀，表彰其愛黨情懷。郭隨後致詞宣布，願參加國民黨2020總統初選，不願接受徵召，有網友就表示，國民黨的吳郭瑜陣線，未來將可以抵禦民進黨的鋪天抹黑。

郭台銘今在中常會致詞稱，身為黨員，要與主席、黨中央一同找回3樣東西，分別為「國民黨黨魂」「當國民黨人的榮譽」以及「國民黨失去的年輕人」。他也提出三點建議，首先，當黨員或中常委，是責任、擔當，不是來發財的；第二，人民利益永遠大於黨的利益；第三，必須創造讓年輕人有希望的環境。並表態，「我願意參加初選，不願意接受徵召」。

網友dreamsky1026在批踢踢網路論壇發文，稱「從1124之後的佈局到今天劇情急遽變化，歐陸戰場還在英德內戰時，車輪同盟卻投下了2020最大的震撼彈，讓主坦韓軍終於不用一個人扛全線炮火，究竟車輪同盟有多少人是這個棋局的佈局者呢？」。

高雄市長韓國瑜先前訪大陸，在廈門拚經濟，3月27日被問到是否選2020大選?韓則回稱「老鼠偷拖鞋，大的在後面」，現在來看大的很可能就是指郭台銘，而國民黨中央黨部今日查證郭台銘的黨籍後，證實黨齡50年，但尚未辦理失聯黨員重新登記等程序。

此外，郭台銘3月17日邀請韓國瑜參觀高雄軟體園區的鴻海軟體研發大樓，現場即有民眾拉布條高喊「郭台銘選總統」。

(中時電子報)