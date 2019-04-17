酒駕屢屢發生當事人拒測、或抓包後拖欠酒駕罰款情事。行政執行署高雄分署祭出鐵腕，直接到當事人家中扣車拖吊，果然立即見效。一位鍾姓男子原本積欠14萬元酒駕罰款、健保費、牌照稅等費用，一聽上班沒有交通工具，隔天馬上乖乖繳清。

行政執行署高雄分署強力日前執行滯欠酒駕、毒駕罰鍰案件，日前前往鍾男美濃區的住家，發現家門口停著一台白色的轎車，一查果然是鍾男擁有，立即給予查封並報請拖吊。

吊車執行作業的聲響驚動了人在屋內的鍾男，只見鍾男睡眼惺忪、著內衣褲走出大門。書記官當場表明來意，表示其酒駕罰款拖欠未繳，要查封他的愛車並拖吊至大型贓物庫保管，除非當場結清14萬欠款，否則車輛依法要強制拖走。

鍾男一聽，表示自己在市區酒店上班，需要交通工具，但無奈身上沒那麼多現金，目送愛車被拖走。隔日，鍾男立刻湊足現金，前往贖車。

高雄分署強調，除了查扣酒駕、毒駕罰鍰案件義務人的車輛外，還會一併扣押存款及薪水。受強制執行，還會有衍生的執行費用，得不償失。

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(中時 )