國防部發言人臉書首公開空軍在美國路克基地受訓畫面 16:422019/04/17 中時 呂昭隆 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 空軍F-16在美路克基地訓練的畫面。國防部發言人臉書 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 國防部今天下午在官方臉書首度公布一段1997年4月9日所攝，空軍F-16在路克基地訓練的畫面，儘管這是22年前拍的，但是軍方首次公開飛行員在美受訓畫面。畫面中，我飛行員飛的F-16戰機，漆著美軍的國徽與塗裝，在美國西南部沙漠上空。 這支名為「守護國家的天空，我們絕不退讓」的宣傳短片，還有一段我方戰機近距離監控共軍轟六遠海長訓的畫面。 空軍F-16成軍服役，就與美方簽約，將部分飛機留在美國亞利桑納州的路克空軍基地，進行飛行訓練，美方將之編成美國空軍第21中隊。 (中時 ) #空軍 #畫面 #美國 #路克 #基地 也許您會感興趣 推薦閱讀 工研院三獲全球百大創新機構獎 04:092019/04/13 NBA》總教練也跑了 湖人亂成一團 07:242019/04/13 NBA》詹姆斯真的是「教練殺手」嗎？ 07:442019/04/14 空軍主力戰機故障率升高 得花數十億買零件 14:512019/04/14 初選延燒 英德空軍雲端火併 01:342019/04/15 美方批准5億美元軍售案 蔡英文：強化飛行員訓練 16:462019/04/16 我在美路克基地合約年底到期 將搬到士桑基地 15:442019/04/16 麥卡錫幽靈重現 美FBI取消陸學者赴美簽證 19:022019/04/16 我在美F-16訓練基地 年底遷移 04:092019/04/17 蔡英文總統今日上午前往馬公基地慰勉天駒部隊 15:352019/04/17 軍事熱門新聞 24架蘇-35全到手 陸巡南海戰力大增 - 軍事 陸重型制空機 殲-11D原型首曝光 - 空軍 瑞士新戰機決選 這次不公投 - 軍事 陸首艘出口馬來西亞瀕海戰艦下水 - 軍事 賣100架F-15買F-35 日在打什麼算盤 - 軍事 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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