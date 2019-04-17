國防部今天下午在官方臉書首度公布一段1997年4月9日所攝，空軍F-16在路克基地訓練的畫面，儘管這是22年前拍的，但是軍方首次公開飛行員在美受訓畫面。畫面中，我飛行員飛的F-16戰機，漆著美軍的國徽與塗裝，在美國西南部沙漠上空。

這支名為「守護國家的天空，我們絕不退讓」的宣傳短片，還有一段我方戰機近距離監控共軍轟六遠海長訓的畫面。

空軍F-16成軍服役，就與美方簽約，將部分飛機留在美國亞利桑納州的路克空軍基地，進行飛行訓練，美方將之編成美國空軍第21中隊。

(中時 )