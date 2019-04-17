Moschino與《模擬市民》推出聯名系列。（Moschino提供）

Moschino粉紅冷凍兔手機殼，2900元。（Moschino提供）

Moschino低畫素感側背包，4萬2500元。（Moschino提供）

Moschino線條短版上衣，1萬1300元。（Moschino提供）

Moschino與Maxis美商藝電開發的熱門電玩遊戲《模擬市民》攜手推出全新膠囊系列，推出包括遊戲中最重要的綠水晶連身泳衣、粉紅冷凍兔手機殼及獨角馬T-shirt等帶有低像素化設計的8款商品。

遊戲中經典招牌圖案結合Moschino Couture的設計風格，Moschino創意總監Jeremy Scott表示：「我喜歡藉由《模擬市民》的大平台想像出來的世界，這個概念像極了我在Moschino每個系列所做的事情，創作天馬行空的故事情節和角色構成的幻想世界。」

Moschino在廣告大片中，融入遊戲中的經典畫面，例如：同歡共樂、星夢起飛與都會生活等，強調了Moschino和《模擬市民》自我表達和創造力的自由。系列中粉紅冷凍兔的連帽上衣亦會出現在目前開發的模擬市民遊戲中。

《模擬市民》為慶祝近20年來與玩家之間創造生活的無限可能性，透過玩家創造的獨特虛擬人物來表達自己的想法，玩家能夠在充滿活力的環境中自由變換角色之髮型、膚色、服裝、家園、愛好以及職業抱負等各種事物。在《模擬市民4》中，玩家可以在沒有規則的虛擬世界中創造和控制他們的虛擬人生。Moschino與《模擬市民》膠囊系列於4月15日正式販售。

(中時 )