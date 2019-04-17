鄭宇傑（左）與蘇上皭（右）分別都獲得6張飛機維修相關的證照。（鐘武達攝）

彰化縣大慶商工飛機修護科及航空電子科成軍3年，即將畢業的首屆學生從原本對機械一竅不通，英文基礎也很薄弱，但他們不斷努力成功克服障礙，近日更已有12人考取飛機修護等相關證照，有學生甚至立志報考軍校加入「國機國造」的行列。

大慶商工3年前開辦飛機修護科與航空電子科，首屆分別招收51名與42名學生，最近一口氣考取6張證照的學生蘇上皭說，當年因考慮傳統汽車修配等產業已經飽合，加上自己對飛機有興趣，於是毅然選擇就讀大慶學習「修飛機」。

飛機維修與航空電子不僅要對機械原理很熟悉，許多專業學科更都是原文，飛修科主任盧光武說，這確實是學生學習過程最艱難的挑戰，但欣慰的是，孩子們3年來都很投入接受指導，並且努力逐一把障礙克服。

飛修科與航電科兩個畢業班，參加相關技能檢定成績很亮眼，平均每人獲得2或3張證照，就連科大學生都很難獲得的飛機修護乙級證照，報考合格率也高達近4成，其中飛修科蘇上皭與航電科的鄭宇傑，更都分別獲得6張證照的肯定。

盧光武表示，航空市場興起，除了「國機國造」的市場需求，以及無人機市場日趨成熟，飛機的維修人才需求很迫切，大慶商工飛修及航電科學生，未來勢必很搶手。

(中時 )