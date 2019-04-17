中國大陸電信巨擘華為近來在5G行動網路發展動作頻頻，多次公開取得國外訂單。但華為也透露，迄今贏得的40份5G設備商業合約沒有一份來自中國大陸本地。

據英媒《金融時報》17日報導，華為5G產品線總裁楊超斌日前在深圳舉行的年度分析師峰會上表示，「到目前為止，只有一份5G商業合同來自中國大陸，那是在香港」，「在內地，雖然我們做了很多測試，但都不是商用的。」華為表示，其拿到的5G合同有23份來自歐洲，10份來自中東，6份來自亞洲，還有1份來自非洲。

雖然楊超斌並未解釋華為為何尚未在中國大陸獲得任何5G商業合約，但據分析師們數據顯示，中國大陸正在放緩5G網路建設步伐。中國最大電信運營商中國移動（China Mobile）的年度業績顯示，其計畫中的5G資本支出遠低於分析師們之前的預測。花旗集團（Citigroup）電信業分析師劉斌表示，中國移動通常占該行業資本支出的55%至60%，該公司今年的指引意味著5G支出最高為26億美元（約台幣801億），約為其預期的一半。

今年1月，中國大陸電信監管機構決定發放臨時5G牌照，而在5G標準上耽誤3個月後，供應鏈落後於進度表。金融時報引述傑富瑞電信業分析師李裕生表示，這一放慢可能與技術制約及政府採取更理性的觀點有關。

去年以來，美國一直在遊說其他國家不讓華為成為5G供應商，稱他們的網路安全可能會受到損害。李裕生說，地緣政治緊張可能會破壞中國大陸為5G建設設定的目標：供應鏈規模化，從而引領全球。

(中時電子報)