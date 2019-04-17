南韓統一部長官金煉鐵17日表示，為促成韓朝領導人會談，南韓正在通過多種管道探索與北韓接觸的方案。

據韓聯社報導指出，金煉鐵今日出席韓朝《板門店宣言》一周年學術會議後答記者問時做出以上表示。針對南韓是否提議對北韓派遣特使，以及北韓有無回應時，金煉鐵表示，除統一部內部的管道外，南韓國家安全保障會議明天也將就此召開常委會會議，將在充分商議後就該問題做出答覆。

金煉鐵表示，南韓總統文在寅已經提議舉行文金會，雙方領導人進行大框架協商後，工作層級的問題有望迎刃而解。這意味著，比起高級別會談這一韓朝之間的正式協商管道，南韓將優先著力於促成領導人會談以打破僵局。

金煉鐵在會議致辭中表示，南韓政府將懷著自己掌握韓半島命運的主人翁意識，主導根本解決朝核問題的進程和實現韓半島可持續和平的進程。兩韓領導人在板門店發表宣言已近一年，要走的路很長，但只要韓朝重拾初心互相信任尊重，一步一個腳印地解決問題，就沒有過不去的坎。

(旺報 )