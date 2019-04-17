真人選拔秀《這！就是街舞2》於近日公布了隊長名單，除上一季原有的隊長班底：羅志祥、易烊千璽及韓庚，確定加入新血吳建豪Van Ness擔任此季明星隊長。粉絲們聽到自己心目中的「最強隊長」吳建豪首次受邀擔任《街舞2》隊長，紛紛敲碗表示等不及要看節目的開播了。

《街舞》去年曾在網路平台創下驚人點擊率，讓這次《街舞2》一開拍就備受矚目引起熱烈討論，第一次擔任節目隊長的吳建豪表示：「剛開始有點緊張，因為不了解過程，但是最大的收穫就是可以專心地跳舞。」而多才多藝的吳建豪在舞蹈方面天賦尤其高，《街舞2》第一集中就跳了段「愛的魔力轉圈圈」，魔性的洗腦歌曲加上Van Ness扭腰擺臀、復古動感的霹靂舞，讓網友直呼：「太會撩，刷新男神新印象」、「現場跳的也太帶感了，好騷」，不僅現場立刻甘心被圈粉，還大讚：「吳建豪太帥了，跳舞的時候會發光。」

受封為「時尚舞王」的吳建豪Van Ness，曾合作過許多國際編舞老師，不論是賈斯汀(Justin Timberlake)及克莉絲汀(Christine Aquilera)的御用舞蹈老師Lyle Beniga、艾美獎最佳編舞得主Tessandra Chavez 或是舞蹈名師Brian Puspos，合作過後都高度認可和稱讚吳建豪舞藝十足，讓人驚艷，也因此讓吳建豪炙手可熱，成為隊員最想合作的隊長；吳建豪知道這次要和自己認識多年的好友、同樣舞藝精湛的小豬羅志祥一同擔任《街舞2》隊長時，期待的說：「兩個人很早就認識，很期待可以跟他一起吵鬧。」也讓網友跪求節目來場「豪豬Battle」，而節目是否會有「豪豬Battle」，吳建豪則賣關子：「有機會的話，什麼都可以。」

身為隊長的吳建豪，對於團隊是否能獲得第一名，更希望大家可以好好享受過程，「第一名大家都希望，也都想得到好成績，但重點是現在，帶他們享受過程比較重要，希望他們可以更愛跳舞。」至於《街舞2》節目錄製時間長，每次錄製都到凌晨，吳建豪則表示一點都不辛苦，「沒有辛苦的地方，就算錄到凌晨都不辛苦，因為是自己喜歡做的事情。」對於每次錄製就是要有熬夜的心理準備，則是逗趣地回應：「這！就是熬夜。」

Van Ness吳建豪這回因為公司一句話：「頭髮留長比較好做變化。」特地將頭髮留長拍攝節目宣傳照，不似他以往總以Undercut剃光兩側的造型亮相，吳建豪則表示自己喜歡短髮造型多一些：「搞不好以後用平頭。」而這次一身金色超搶眼外套內搭紫色薄衣，為了拍出動感酷照，上下來回跳了好幾次後，讓吳建豪受不了大喊：「外套太悶，會流汗。」脫掉紫色內衣大方展現出大塊胸肌，引起現場工作人員陣陣尖叫，大喊：「好帥！」

吳建豪這次接下隊長一職，不只讓大家再次見識他時尚舞王的魅力，也看到他豐富、更多面向與風格的舞蹈實力。聽到粉絲稱讚他跳的好騷，吳建豪笑笑地說：「逼不得已沒辦法，就是好玩，用娛樂的心態去出發，讓觀眾看的開心，跳得更開心。」也謝謝粉絲的支持與關注，希望台灣的粉絲能夠喜歡這次《這！就是街舞2》第二季新鮮的火花。

(時報周刊)