我們只有一個地球，然在人類的貪婪與自私，許多物種正在消失中！下週一（4月22日）就是「世界地球日」！相約來陽明山走走吧！賞花、泡溫泉，也有溫泉飯店業者推出地球日活動，邀請作家褚士瑩談自然談旅遊，還有生態導覽、音樂會，讓我們用身心靈感受大自然的美好與洗禮。

當蜜蜂不再於花間穿梭授粉、當動物們瀕臨生存絕種時，身為人類的我們，到底能為地球做些什麼？為了讓民眾正視「守護生物多樣性」的重要，2019世界地球日主題「與野共生（Protect our Species）」除積極推動環境教育，讓更多人親近大自然外，學習如何與萬物和諧共處也是首要目標之一。

陽明山天籟渡假酒店特別與台灣環境資訊中心合作，於4/19起至4/21推出一系列天籟地球日活動，包括生態導覽、自然好事集、天籟原音光雕音樂會等，其中4/21更邀請知名作家兼國際NGO管理顧問褚士瑩親身分享「從西拉雅看見天籟。地方創生」講座，歡迎喜歡自然、支持綠色環保的朋友們一起蒞臨參與。

在綠波無垠的美人群山裡，藏有許多珍稀嬌客，如：台灣藍鵲、紫嘯鶇、綬草等，為了維持生態永續，陽明山天籟渡假酒店以自然農法養護大地，並於4/20-4/21推出「與野共生」生態導覽，透過導覽員的生動解說，讓遊客知道守護生物多樣性與維持生態平衡的重要。此外，自然跨界原音光雕秀利用3D投影技術讓藍鵲、蝴蝶、海龜在朗朗星空下悠游於樹林間好不熱鬧，為2019不插電原音音樂會揭開動人序幕。

為推動「土地共生‧在地共好」品牌理念，天籟每年契作許多金山、石門在地小農所生產的無毒農作入饌，並與一群支持自然農法的農友們合作推出「天籟食薈」人文輕旅品牌，透過農場導覽/在地農食/手作體驗的方式，希望喚醒遊客對生態及環保的重視。

陽明山天籟渡假酒店自4/19起全面不主動提供一次性盥洗用品。（陽明山天籟渡假酒店提供）

(中時電子報)