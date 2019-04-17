老牌中連貨運決定退出貨運業，預計分3階段裁員上千人，其中台中市近300人，老員工依依不捨，也無奈近幾年業績下滑，位在台中工業區的員工表示，公司主動轉介媒合他們到新竹貨運等公司工作，勞工局說，市府22日將舉行勞資協商，市府全力協助，未來也會提供被解僱勞工就業、轉業及職訓等協助。

中連貨運17日在台中工業區的貨運營業照常，中連貨運主管表示，目前貨運的利潤微薄，在虧本還可以控制時，決定轉型土地租賃業務，退出貨運市場，相關客戶最近安排順利轉移到合作廠商新竹物流。

「員工從9月1日到明年3月，分3階段完成解僱作業」，中連貨運直言，營業額減少和經營困境三項原因，包括政府實施一例一休後，很多公司周六不上班，造成出車送貨比例下降，環保標準問題，車輛需加速汰換，購車的新投資金額，負擔沈重，加上市場萎縮，不得不做出結束貨運市場的決定。

市府勞工局長吳威志說，已收到中連貨運通報大量解僱計畫書，業務將調整為不動產租售業為主，9月1日起分3批解僱公司在各縣市的勞工，共計1036人。

吳威志指出，市府會全力保障勞工權益，勞工局針對積欠薪資20萬以上、僱用30人以上的公司追蹤列管，累計213家次，中連貨運不在其中，也依法在60天前，向勞工局通報大量解僱計畫書，目前並未接獲勞工申訴。

勞工局表示，中連貨運將在22日與勞工進行資遣方案自治協商，業者允諾會依規給付勞工資遣費、退休金等事項，並協助轉介被解僱勞工到新竹貨運等公司任職。

(中時 )