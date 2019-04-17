法務部行政執行署台北分署為宣導反酒駕、反毒駕，利用今天中午用餐時間，由分署長侯千姬率同執行官，在信義區知名的柏克金啤酒餐廳前，進行宣導活動，加強提醒民眾酒後不開車及不碰毒品的重要，並且重申行政執行機關對酒（毒）駕罰鍰絕不輕縱的決心與立場。

台北分署為強化反酒（毒）駕的宣導效果，特別與柏克金啤酒餐廳合作，商請該餐廳協助於明顯位置張貼反酒（毒）駕的宣導海報，以提醒用餐民眾，在享受沁涼啤酒的暢快之後，勿開車上路，亦勿接觸毒品。

台北分署長侯千姬親自帶領多位行政執行官，於餐廳門口發放反酒（毒）駕的宣導品予用餐顧客及往來行人，並樹立標語，藉以傳達臺北分署對酒（毒）駕罰鍰必強力執行的堅定立場。行政執行機關的吉祥物「拍寶」也於當場現身，以他的萌樣來告訴大家酒後不開車的重要，共同為反酒(毒)駕進行宣導。

台北分署強調，對於因酒(毒)駕被裁處罰鍰，逾期未履行而移送該分署執行之義務人，如經催繳仍不繳納，該分署將祭出扣押、查封、拍賣等各項強制手段，如義務人惡性重大，亦不排除予以限制出境，甚至是拘提、管收，以求徹底執行。

台北分署表示，分署就酒(毒)駕案件已造冊列管，並逐案發動執行，日前台北分署即針對欠繳酒駕罰鍰9萬元之詹姓義務人，由行政執行官親自帶隊，會同移送機關及員警，至該義務人於文山區興隆路的住所張貼封條查封房屋，屆時該義務人如再不繳納罰鍰，該分署將繼續拍賣程序，並以拍賣價金充抵欠款。

(中時 )