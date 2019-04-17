大馬女神「四葉草」朱主愛回來囉，半年來四葉草相對低調、沒有出現在螢光幕前，日前卻悄悄在個人官方頻道釋出驚喜影片，忠實粉絲看了全都驚呆了！只見四葉草置身在家鄉馬來西亞的粉紅色閨房、身穿性感睡衣露出性感右肩、戴著可愛髮箍、留了一頭秀麗長髮、更厲害的是，一甩去年被網友抨擊「身材大走鐘」、「女神崩壞了」惡毒言論，以一身輕樣美美現身在鏡頭前，宣告成功剷肉減下12公斤，身形完全回到那個5年前剛出道狀態。

大家好奇她如何瘦身，四葉草當場酸起自己「之前胖跟一隻豬一樣」，對比出道時擁有47公斤、168公分的身材是「風吹了就會倒」，但到了台灣工作後，因為工作勞累導致內分泌失調、熬夜後健康出現大小不同症狀，更是加速老化一度體重飆升到60公斤；她慢慢透過看中醫吃藥、再加上有氧運動，強調「吃飯一定要定時、飲食佔據70％，聽我的話保證幫你瘦！」呼籲每個營養包含澱粉、菜肉蛋都要均衡、而不是刻意去斷食、那樣是反效果會變得更胖，她為此戒掉最愛的珍珠奶茶，所有零食巧克力、碳酸飲料、加工食品等全都不行吃。

減肥過程中，她最討厭的是健身課程，但偏偏健身又是最直接能雕塑部位，直呼：「真的很痛苦，需要非常多毅力，然後是一件很無聊的事情，尤其是跑步我會睡著，我最喜歡的是打羽毛球。」

她跟男友子閎戀情穩定，是否好事近？她害羞說：「請大家給我們多一點空間，我們目前還是專注在工作上，不想辜負粉絲們期待，多多包容給我們愛與支持，我們會努力把做好作品帶給你們。」至於維繫異地戀方法，她坦言「遠距離戀愛的確不容易，很容易產生沒有安全感，對方不在身邊、不知道他在幹嘛，你們會有的問題我也會有。」四葉草覺得自己在愛情中不是那種大方的女生，腦袋容易上演小劇場，讓最好方法就是讓自己忙碌起來，選擇專注在自己工作上就不會胡思亂想，感情裡面一定要信任，不然對方就算近在眼前還是會產生問題。

談及工作近況，四葉草表示前陣子去泰國客串電影《限時好友》、還為此錄製電影主題曲首度挑戰馬來文，以今年推出迷你專輯為目標，她笑說，「要讓大家看到不一樣的小草，也都會是我自己的創作」，至於如何紓壓，她強調心理狀態要一直調整，學著跟自己心理嘗試很多溝通，每次透過寫歌過程把自己打碎、再度拼湊，從當中找回當初想當歌手的初心、獲得正能量，她表示平時很宅都在家、出門的原因都是為了吃吃喝喝；她預告往後會多推出影片請粉絲鎖定關注。

(時報周刊)