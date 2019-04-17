大安納骨塔鋼柱表面明顯鏽蝕，台中市議員施志昌邀集相關單位，到場關心修繕進度。（王文吉攝）

台中市大安納骨塔年久失修，多處屋簷水泥塊剝落，鋼柱表面也有鏽蝕情形，經建築技師評估必須進行結構補強。台中市民政局已編列475萬元整修經費，市議員施志昌17日會同相關單位到場了解修繕工程進度，施志昌建議封塔期間不收取暫放費用，並爭取興建新館。

大安區位於台中市的「風頭水尾」，當地的公立納骨塔興建至今已逾30年，建物不敵海風吹拂，多處屋簷水泥塊剝落，鋼柱表面也有鏽蝕現象，家屬祭祀先人時暴露在危險境地。

台中市生命禮儀館管理處課長陳芳絲簡報指出，大安納骨塔已編列475萬元整修預算，預計進行塔柱鋼板拆除、除鏽，並擴柱補強，外牆油漆，屋頂進行防水補強等工程。出席里長希望能趕在中元節前完工，以利舉辦普渡法會。

施志昌表示，大安納骨塔設施設備簡陋，暫厝費用半年卻要收取1800元，相當不合理，希望未來能規劃新的納骨塔。陳芳絲回應，整修工程目前招標中，工期預計90天，希望在中元節前完工，至於施工、封塔期間不收取暫放費用，未來中長期會以蓋新館為方向辦理。

(中時 )