副市長李四川率隊親自視察開工狀況。（高市水利局提供）

中華路左營地下道施工填平期間，市府建議的改道路線。（高市水利局提供）

中華路左營地下道施工填平期間，市府建議的改道路線。（高市水利局提供）

高雄市鐵路地下化工程進度不斷超前，曁大順陸橋、自立陸橋僅耗時21天拆除、整平並通車，中華路左營地下道17日也開始動工填平，預計5／31日完工恢復平面通車。

副市長李四川表示，左營地下道回填高度約7公尺，填平後將恢復為平面道路，可減少繞行必須花費的時間。考量安全性，採分層澆置，待材料達一定強度及凝固後才可進行下一層澆置，市府將力拚盡早開放通車。

李四川強調，左營地下道填平後可活絡左營地區整體性的發展，也解決強降雨時地下道會面臨的積淹水問題。

為降低交通不便，水利局也規劃交通改道建議路線，建議一般車輛改行明誠四路及華榮路。鼓山區中華路段每日尖峰時間車流量相當龐大，東往西車輛也可於明誠四路及慶豐街提前改道，西往東車輛則可藉由翠峰路或逢甲路行駛。

為了方便機車騎士及行人，水利局也於工區增設臨時性機車及人行便道供使用。透過媒體及路口看板宣導市民改道路線，請用路人及早因應，避開易壅塞路段，施工期間現場也會有人力疏導交通，確保騎士及路人安全。

(中時 )