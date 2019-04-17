2020總統大選，國民黨初選部分又多一名候選人，今鴻海董事長郭台銘前往板橋慈惠宮參拜，表示幾天前被媽祖託夢，決心照媽祖指示照顧苦難老百姓，正式宣布宣布角逐2020總統大選，而今浩子、于美人現身錄影，被問及此事，浩子想到股價，于美人則給出另一番思維，直言「沒人說得準」。

郭台銘宣布角逐2020總統大選，據《自由時報》報導，浩子聽聞此事，關注到鴻海股價上漲的狀態，懊悔地說：「早知道那時70就應該買」，于美人則提到，郭台銘出來選的優勢，是選民跟股民地重疊性很大，至於會不會支持郭董，他則閃避回答，說自己很久沒投票，「剛好都在國外」。

至於于美人對郭台銘決定出來選的想法，認為這是一個「人人有機會、個個沒把握」的時代，覺得任何人投入選戰，是一種義務也是責任，選民則透過思考投下自己的一票，「不管選出什麼人，都是我們的共同選擇」，至於郭台銘配韓國瑜這個組合，于美人則表示難以判斷有沒有這麼可能性，也難說這組合有沒有辦法勝選，直言從去年的九合一選舉後，「選舉都超越政治判斷，所以沒有人說得準」。

(中時電子報)