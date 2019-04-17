賈靜雯、溫昇豪、吳慷仁等主演的夯劇《我們與惡的距離》劇情令觀眾動容，目前播出8集，收視率節節高升，第8集收視率為2.19，總收視人口130萬。4月21日將播9、10集完結篇，今卻傳出網路搜尋可看到完整10集，還是高清簡體字版本。

公視、CATCHPLAY與HBO Asia今發聲明共同呼籲：「不論觀看或是散佈影片，都屬盜版行為！懇請觀眾以行動支持正版、支持台劇、支持《與惡》劇組、演員的付出和用心，陪這齣好戲走到最後，星期日一起收看完結篇。」

《我們與惡的距離》劇組昨晚知道流出盜版之後，處理了一整晚並報警。對此公視、CATCHPLAY與HBO Asia發表嚴正聲明，表示已全面清查從製播到海外送審等各個環節，循法律途徑解決，並呼籲觀眾支持台劇，也請媒體同業共同打擊盜版、不要犧牲觀眾觀影樂趣，不要提前爆雷、不要引用盜版畫面。

(中時 )