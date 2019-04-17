4月11日，SpaceX第二次發射獵鷹重型火箭(Falcon Heavy)，將沙商用烏地阿拉伯的通訊衛星Arabsat-6A送到地球靜止軌道，而且這一回，3具推升火箭在返回時都成功降落，中間的主火箭降落在海上的無人回收船。然而就在拖運回陸地的過程中，因為風浪過大的關係，主火箭跌進海裡，回收功敗垂成。SpaceX表示，這次事故將不會影響即將發射的其他火箭。

太空新聞(space news)報導，獵鷹重型火箭是將3具獵鷹9號火箭集合在一起，達到3倍的推力，其中左右兩枚會先行脫離，之後降落在陸地平台上，而中間的主火箭會在低太空才與酬載分離，由於飛行軌道的關係，主火箭返回地球時，它的位置會在大海上，因此需要平台船去接。去年的第一場測試發射任務時，左右兩枚助推火箭都能成返回陸地平台，然而主火箭在降落海上時，因燃料提前耗盡進落進海中，回收任務失敗。

3支並聯的獵鷹重型火箭，是目前推力最大，而且可回收的太空火箭。(圖/spaceX)

4月11日的發射任務記取了教訓，主火箭終於成功降落在海上平台，可就在拖運回航時，因為海浪波濤洶湧，打高聳的火箭給打翻落海。

Space X發言人詹姆斯葛雷森(James Gleeson))說：「由於海況惡劣，中央火箭確定無法保持直立狀態。」

The Falcons have landed pic.twitter.com/BGQRNuYMVH — Elon Musk (@elonmusk) 2019年4月11日

其實SpaceX開發了一種「八角形物」(Octograbber )的機器人系統，在獵鷹9號火箭降落後，可以立即到火箭底部將其固定，然公司消息人士稱，「八角形物」不適用獵鷹重型火箭，兩者的接口不太相同，因此在這次任務派不上用場。

不管如何，獵鷹重型火箭已經完成2次成功發射，而且一次比一次更進步，下一獵鷹重型火箭的任務已經確定，用於美國空軍的太空測試計劃，其會中攜帶了許多技術示範衛星，預計將在6月份發布實際發射日期。

(中時電子報)