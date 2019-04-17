荔枝椿象對農作物及人體造成危害，南投縣議會議長何勝豐及多位議員提案，建請縣政府積極推動防治措施，解決農民困擾；農業處啊陳瑞慶表示，目前有化學噴藥及生物防治兩種方式，農藥費用則是透過農會補助農民。

何勝豐在縣議會臨時會提案指出，近年來，荔枝椿象危害荔枝、龍眼等農作物的收成，導致結果率下降，嚴重影響農民生計，且分泌的臭液如果沾到人體，會導致皮膚紅腫潰爛，民眾聞之色變，希望縣府農政單位積極推動防治措施，避免災害持續擴大。

陳瑞慶表示，荔枝椿象造成的危害確實愈來愈嚴重，中央也非常重視，今年農委會動植物防疫檢疫局補助經費由地方政府執行，除了實地到南投會勘，並與台中市和彰化縣採共同區域方式防治。化學噴藥在果樹開花前進行，除可提升結果率，並可降低授粉昆蟲的危害；生物防治則是利用荔枝椿象的天敵昆蟲「平腹小蜂」防治，目前放置在中寮鄉、草屯鎮和集集鎮。

陳瑞慶表示，補助藥劑委託農會執行，補助每公頃2000元或藥劑價格的3分之1；廢耕果園會要求地主配合防治外，也會委由公所進行生物防治。

(中時 )