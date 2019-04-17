C.羅納多（Cristiano Ronaldo）去年夏天以天價跳槽，目標是幫尤文圖斯贏得暌違23年的歐冠冠軍。結果他的前東家皇家馬德里先在歐冠16強出局，4連霸夢碎，尤文今天也在8強落馬。巧合的是，淘汰皇馬和尤文的竟是同一匹黑馬，荷甲勁旅阿賈克斯，在相隔22年後重返歐冠4強！

尤文8強首回合靠C羅進球，於客場1比1戰平阿賈克斯。第2回合移師尤文主場，又是C羅在第28分鐘先馳得點。但第34分鐘，阿賈克斯的范登貝克（Donny van de Beek）破門扳平，第67分鐘後衛狄利特（Matthijs de Ligt）在角球攻擊中頭槌破門，幫助阿賈2比1逆轉勝出，並以兩回合總比分3比2驚險晉級。

阿賈克斯晉級歐冠4強，隊長狄利特在獲勝瞬間跪地握拳慶祝。（路透）

「阿賈克斯是支偉大的球隊，他們本來就不容小覷，不然怎麼能對皇馬攻入5球？（指歐冠16強）」尤文教頭阿萊格利（Massimiliano Allegri）說：「今晚我無法責怪我們的球員。至於Ｃ羅，本季他已經做出很多貢獻，特別是在歐冠了。」

的確，如果不是C羅在16強對馬德里競技上演「帽子戲法」，尤文可能根本進不了歐冠8強。但人算不如天算，尤文砸了1億1200萬歐元才得到C羅，比阿賈克斯全年收入還多2000萬。結果是團隊薪資比C羅稅前收入少400萬的阿賈克斯，繼16強淘汰皇馬之後，再度演出小蝦米吃大鯨魚的戲碼。

「下半場我們掌控局面，絕對值得拿下這場勝利。」中場大將德榮（Frenkie de Jong）霸氣的說：「事實上，我們應該可以多贏幾球。」

阿賈克斯隊長狄利特（中）力壓C羅（右），頭槌頂進致勝球。（美聯社）

阿賈克斯是荷蘭第一豪門，以青訓著稱，也是「全能足球」戰術的發源地，還拿過4次歐冠冠軍。但進入21世紀，阿賈克斯與荷蘭球隊已難以和其他歐洲豪門抗衡，他們上次打入歐冠淘汰賽是13年前，上一支打入歐冠4強的荷蘭球隊則是2005年的恩荷芬（PSV），這次終於揚眉吐氣。

阿賈克斯在1996-97歐冠決賽PK不敵尤文圖斯，這回報了一箭之仇，也成為45年來第1支擊敗尤文的荷蘭球隊。他們將與英超曼城vs.熱刺的勝方爭奪決賽門票，隊長狄利特說：「接下來的比賽會非常辛苦，但之前的不也是嗎？我們已經淘汰了兩支超級熱門，請大家拭目以待吧！」

(中時電子報)