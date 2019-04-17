清水國小一年級學生對新亮相的警察制服「狂按讚」。（王文吉翻攝）

「警察哥哥好帥！警察姐姐好漂亮！」台中清水員警穿新制服，前往清水國小進行校園宣導，一年級學生嗨翻天，爭相合影。天真無邪的孩童直說「警察新制服太帥了，我長大也要當警察！」班導師也表示，警察新制服令人耳目一新，有一種隨時準備戰鬥抓壞人的感覺。

清水警分局表示，已經穿了32個年頭的「灰色」警察舊制服，將卸下歷史重任，全新的「藏青色」新制服，將從18日上午8點第一班勤務起接下任務。為此清水警方特別走入校園，向最天真無邪的國小孩童宣導，希望讓老師小孩都能對新制服有全新的認識。

為表達對新制服的期許，清水分局警務員紀仕強還寫《警察換穿新裝》打油詩：「警察換穿新制服，察奸懲惡緝槍毒，換裝換血警鼓舞，裝束輕盈擒歹徒，治安打詐硬風骨，安心安全民幸福，發動戰鬥將害除，光耀萬里臺灣福。」

紀仕強表示，他讀警大4年，再加上從警21年，過去25年一直都是穿著「淡紫白色」制服，從沒想過會有換裝的一天。紀仕強說，舊制服雖然已卸下重任，但不免對它會有一股懷念，期許自己穿上新制服，還能繼續戰鬥10年。

(中時 )