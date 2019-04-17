演員群台上玩曖昧。（三立提供）

安心亞和禾浩辰親密動作很自然。（三立提供）

安心亞和禾浩辰重現經典動作。（三立提供）

台視、三立週日偶像劇《你有念大學嗎？》16日晚辦殺青酒，劇中主要演員包括安心亞、禾浩辰、邵翔、邱宇辰、吳品潔等都出席。最近劇情播出她與男主角禾浩辰熱戀中，親密吻戲吻不停，安心亞說，一開始拍吻戲會怕尷尬，反而不能完全投入，後來親久了反倒覺得「沒什麼」，自然而然就可以跟著角色享受甜蜜的氛圍。

被問到禾浩辰吻功如何？安心亞羞說還不錯，禾浩辰在一旁開玩笑說：「我還沒有使出全力，使出全力的話可是要『伸舌頭』。」逗得安心亞又害羞又想笑。得知原來很多偶像劇都有「舌吻」，安心亞更開玩笑說：「可惜！早知道就伸舌頭了！吻得不夠多啦！」

她也爆說，有次禾浩辰拍吻戲一半竟然「噴了」，拍吻戲時，禾浩辰憋氣沒憋好，直接噴她一臉口水，讓甜蜜氛圍增添不少趣事，禾浩辰也爆料安心亞說她「肚子好活潑、特別愛叫」，2個台上台下甜言蜜語，連眼神互看都充滿粉紅泡泡。日前拍攝婚禮殺青戲，安心亞穿上白紗，禾浩辰誇她穿婚紗很美、很端莊，拍攝時很像真的要結婚，連走戲時都感覺安心亞就是摯愛。穿過幾次婚紗的安心亞，每次穿上婚紗還是有浪漫感覺。

(中時 )