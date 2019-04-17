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現場唱功爆發力十足的韓國女歌手孝琳，今夏將帶來台灣的首場個人演唱會， 6月22日(六)於ATT SHOWBOX大直館舉辦演唱會，門票將於4月27日（六）中午12點在ibon售票網站及全台7-11 ibon機台開賣，活動票價為NT$ 2900元(站席) ／ 3900 元(坐席)，購票特定票價者將有機會抽到和孝琳合照(十人一組)､親筆簽名海報､親筆簽名拍立得等好康福利。

孝琳目前正在全力準備演唱會，將會表演得到許多喜愛的個人SOLO歌曲、SISTAR組曲以及人氣韓國電視劇主題曲等多樣的舞台給各位粉絲，她也特別感謝去年來台灣參加表演時，粉絲到場熱情應援，站在舞台上看到粉絲為她歡呼的瞬間對她來說非常幸福，6月22日也將會和粉絲們一起製造幸福的時光，帶來盡興的舞台。

而首屆《K-Pop Entertaining Music Festival韓國娛音樂饗宴》日前宣佈將5月19日登陸南港展覽館，除了請來少女時代太妍及EXO主唱CHEN，今日主辦公開全組演出名單，最強青少年男團NCT DREAM將會跟太妍、CHEN一同參與是次饗宴，大勢人氣女團MOMOLAND及火熱新晉男團GOLDEN CHILD也會現身獻上精彩舞台。演唱會門票票價為台幣4880、3880及2880，門票將於4／20中午12：00於KKTIX開賣。

(時報周刊)