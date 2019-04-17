宜蘭縣副縣長林建榮今天（17日）打扮成廚師，化身為「阿榮師」，與在地餐廳大廚介紹宜蘭道地的辦桌料理，並建議選擇在地食材減少食物里程，透過食材的選擇落實友善環境的行動。

活動邀請到冬山鄉田老爺餐廳主廚林文隆，林文隆與林建榮以及羅東高商餐飲科師生合作上菜，林文隆運用減少食物里程的在地食材，藉此呼籲大家享用美食的同時，可以關心食材的獲取、運送、料理方式等。

縣府表示，綠博規畫一系列特展及環教課程，讓來到綠博參觀的各縣市學校學生及民眾，都能深刻去了解並認識飲食對環境的影響力。

(中時 )