低碳飲食 綠博秀辦桌料理 17:232019/04/17 中時 李忠一 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 宜蘭縣副縣長林建榮（中）今天扮演「阿榮師」，他呼籲大家使用食材時，選擇少鹽、少糖、少油且顧環境的食材。（宜蘭縣政府提供） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 宜蘭縣副縣長林建榮今天（17日）打扮成廚師，化身為「阿榮師」，與在地餐廳大廚介紹宜蘭道地的辦桌料理，並建議選擇在地食材減少食物里程，透過食材的選擇落實友善環境的行動。 活動邀請到冬山鄉田老爺餐廳主廚林文隆，林文隆與林建榮以及羅東高商餐飲科師生合作上菜，林文隆運用減少食物里程的在地食材，藉此呼籲大家享用美食的同時，可以關心食材的獲取、運送、料理方式等。 縣府表示，綠博規畫一系列特展及環教課程，讓來到綠博參觀的各縣市學校學生及民眾，都能深刻去了解並認識飲食對環境的影響力。 (中時 ) #食材 #低碳飲食 #料理 也許您會感興趣 推薦閱讀 饗賓 2026年營收拚百億 04:092019/04/13 料理是活的 態芮讓法式菜變溫暖 01:182019/04/13 侯友宜化身推銷員 大推平溪珠蔥丼 13:082019/04/13 台北天下第一攤登場 首邀民眾試吃員齊開動 14:172019/04/13 察顏觀色識疾病 五色對應五臟 04:092019/04/14 張慰慈與土地、食材談戀愛 04:102019/04/14 港式作法料理 變身精緻小點 04:092019/04/14 日式料理董娘遭擄 嫌犯今遭聲押禁見 12:412019/04/16 扯！料理店董娘遭擄嫌犯竟獲飭回 北檢提抗告 21:352019/04/16 生活熱門新聞 降血壓藥別碰這水果！副作用驚人 - 生活 虎尾火葬場周休兩天 擬周日不停爐 - 生活 - 中時 偷吃5徵兆！這兩處最容易露餡 - 生活 調解破局 長榮空服員周五決定是否啟動罷工投票 - 生活 - 中時 天天1打3！李佳芬管教韓冰姊弟方式曝光 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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