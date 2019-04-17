逃亡9年栽了！永康分局大橋派出所員警劉耿銘、胡欣怡日前巡邏，行經永康區中華路與中山南路口時，發現許姓男子騎重機車不只行車不穩且未打方向燈轉彎而去，2員一路尾隨到北區北園街小巷內，伺機攔查許男，劉員一見許男面貌，懷疑是逃亡多年的殺人通緝犯，偏偏許男假報他人姓名、身分證，電腦一查當場戳破謊言，許男見苗頭不對就拔腿狂奔，劉員追上前當場將許壓制在地，終結許嫌逃亡。

許男犯下殺人未遂案，2010年間遭台南地檢署發布通緝，需入監服刑，但他因為不想坐牢，逃避檢警追捕，9年來只要一出門就是戴帽、戴口罩，遮掩面容，出入小心謹慎，然而，千方百計躲警，卻在騎車露出馬腳，不敵剛畢業不久的認真員警劉耿銘積極追查。

大橋所長劉展志表示，警員劉耿銘非常認真，會主動追查轄內通緝犯的行蹤，畢業一年多來已緝捕無數通緝犯，屢獲長官肯定。

劉耿銘說，一開始只是覺得許男很像一位通緝犯，盤查時，許男假報他人姓名、身分證，他一利用M-Police小電腦查證，就當場戳破謊言。之後，許男假意配合員警要回派出所查證身分，卻在上巡邏車時突然拔腿奔跑，好險他早有戒備，反應迅速，追上20公尺後將許男壓制在地，喝問「你是不是遭通緝？」許男才坦承自己真實身分，遭上銬逮捕，帶回調查。

(中時 )