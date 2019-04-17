鄭秀文與許志安情牽28年，近日卻因為許志安在車上激吻女星黃心穎亮紅燈，讓6年婚姻岌岌可危，繼許志安昨晚在記者會上痛哭道歉，小三黃心穎剛剛也透過社群網站寫下166字道歉文，首度發聲，「對不起，我做錯了。」
許志安偷吃黃心穎，外遇消息震驚各界，而鄭秀文與黃心穎男友馬國明的狀況也格外令人憂心。對此馬國明稍早回應女友偷吃一事，仍處處維護著黃心穎，表示黃心穎知道自己做錯了，她還年輕未來還有路要走，希望大家留給空間給她。
馬國明護女友到底，雖然被戴了綠帽，仍堅強要大家可以不用關心他，他會照常工作，更稱此事除了鄭秀文之外，沒人可以發言。
黃心穎道歉全文：
對不起，我做錯了。是我做了非常錯誤、難以令人原諒的事，感到十分羞愧、歉疚。我在此向所有受事件影響及受到傷害的人誠心由衷道歉。犯下如此嚴重的過錯，我無法面對自己，也不知道怎樣去面對家人、馬明、朋友、公司、同事...... 不敢奢求大家的原諒，只懇求大家能給予所有受牽連的人一點空間。我認真反省自己的過失，接受懲罰承擔後果。再一次，「對不起大家」。
(中時電子報)
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