火腿今與歐力士進行系列賽的第2場比賽，「大王」王柏融在7局上半在等了17場比賽終於出現首轟，火腿隊目前3分都是由王柏融打回，而開季至今還沒踩過本壘板的窘境也終於結束。有趣的是今(17)日是王柏融首度在日職扛先發第三棒，火腿的中心棒次也做出調整，由近藤健介打第四棒、中田翔第五棒。

1局上半火腿在大田泰示靠著安打上壘後，王柏融面對歐力士先發投手榊原翼，140公里的指叉球打出穿越內野防線的一壘安打，形成一、三壘有人，接著中田翔選到保送形成滿壘，滿壘、2人出局的情況下渡邊諒遭三振，王柏融站在三壘壘包可惜還是無法回本壘得分。

王柏融在第2打席獲得保送、第3打席在一、二壘有人的情況下敲出左外野方向安打，幫助火腿終於得到1分。可惜接下來近藤健介被觸身球保送形成滿壘時，中田翔打出飛球遭接殺，火腿在上半場2度攻佔滿壘都無法得分，不過王柏融這支適時安打暫緩火腿連14局沒得分的窘境。

7局上半王柏融在第71打席面對歐力士後援投手吉田一將，打出剛好過牆的兩分炮，目前4打席共有3安、1保送，初扛第三棒上壘率百分百，首轟、首得點成就同步解鎖。

火腿隊3分皆由王柏融打回，也終於從日職本季唯一打席數夠卻還沒得分的打者中解套，隊友打擊沒辦法送他回來，只好自力救濟，王柏融終於第一次採到本壘板，將比數追成3比4，隊友在休息室向王柏融大比愛心，大王臉上也露出笑容，似乎為首轟出爐鬆了一口氣。

(中時電子報)