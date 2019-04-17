南投縣長林明溱，將控告台電台中火力發電廠造成空氣汙染，影響民眾健康。台中火力發電廠副廠長王順弘，17日到南投溝通，說明改善計畫；副縣長陳正昇表示，南投多次要求改善空汙問題，台電都置之不理，因此，縣府將在4月底前提出告訴。

王順弘表示，台電未來將投入千億元預算，進行中火短、中、長期改善計畫，包括電廠機組汙染物削減、氮氧化物改善、室內煤倉建設、採用天然氣發電等，未來中火廢氣排放減量，不會輸給林口廠及大林廠的新設備，長期改善的燃氣機組，最快2024年完工。

陳正昇表示，中部地區的空氣汙染源，包括汽機車排放廢氣、境外移入等，中火也是來源之一；林明溱在中部縣市首長會議多次提案都沒下文，公投後，經濟部及台電也沒反應，民眾強烈質疑，議會頻頻反映，縣府忍無可忍，才決定提告。

陳正昇說，希望經濟部長到中部，看看灰濛濛的空氣，到底是不是霧霾？他並質疑中火改善計畫還存有環評等變數，民眾還得忍受幾年的髒空氣。

陳正昇並建議中火停機一段時間，透過科學檢測，觀察空氣會不會變好；他並強調，縣府準備提告，除了捍衛縣民權益，更希望中央調整能源政策，不要犧牲民眾健康。

(中時 )